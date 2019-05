Zwaai de palingaak uit op zaterdag 15 juni

Heeg- Op zaterdag 15 juni gooit de palingaak Korneliske Ykes II de trossen los voor een unieke reis naar Londen. Na 80 jaar gaat er weer een aak de Noordzee over om traditioneel levende paling naar Engeland te vervoeren, zeilend -en dus duurzaam- zoals palinghandelaren dat eeuwenlang deden. We nodigen u van harte uit het vertrekevenement van 13.00 – 15.00 uur bij te wonen en te verslaan.

Vertrekevenement. Vanaf 13.00 uur krijgt de palingaak levende paling aan boord. Tijdens het overladen vanuit klassieke vissersschepen komen in de oude havenkom van Heeg ook boeiers, Friese jachten en tjotters binnenvaren. Die schepen zullen de palingaak later die middag uitgeleide doen. Onder die schepen is ook het 125 jaar oude Statenjacht van de Provincie Fryslân. Rond 14.00 uur arriveren de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, Jannewietske de Vries, en gedeputeerde Johannes Kramer. Ook rond die tijd gaat de bemanning aan boord. Natuurlijk leidt dat tot een dramatisch afscheid van familie en vrienden. Rond drie uur geven de burgemeester en de gedeputeerde het vertreksein. De aak verlaat de haven en wendt de boeg naar Londen.

Aanleiding. In 1999 ontstond het idee om een reconstructie van een palingaak te bouwen. Eeuwenlang vervoerden palingaken paling naar Engeland. Palingaken deden tot eind jaren ’30 dienst als zeilend vrachtschepen. In 2009 gleed de Korneliske Ykes II van de helling. Vanaf het begin was het de bedoeling met deze nieuwe aak naar Engeland te zeilen. Na tien jaar is er genoeg ervaring opgedaan met dit schip. Daarnaast organiseert de Sustainable Eel Group op 27 en 28 juni in Londen haar wereldcongres over duurzaam vissen. De Heegemer palingaak is het vlaggenschip van dit congres.

London. Her Majesty the Queen heeft al haar interesse getoond in de komst van de aak. Maar het gaat verder. The Sustainable Eelgroup heeft contact met Prins William. Hij zal, zoals de informatie nu reikt, glasaal uitzetten in de Theems ter gelegenheid van het congres. Uiteraard doen wij ons uiterste best de kroonprins voet aan boord van de palingaak te laten zetten.

Het programma in Londen ziet er als volgt uit: