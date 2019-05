Alle hens aan dek voor boeier Jannetje

Sneek- Het was vanmorgen “alles hens aan dek” in ons museum. Het boeierke ”Jannetje”, dat in de vide hangt, moest worden schoongemaakt. Daartoe werd het schip naar de begane grond getakeld en kwam het vlak voor de ingang te liggen. Om de bezoekers niet te hinderen, moest de klus vóór 10.00 uur geklaard zijn. En dankzij eendrachtige samenwerking is dat gelukt. Ruim voor openingstijd hing het scheepje weer op z’n plek.

Het boeierke “Jannetje” werd in 1921 in opdracht en J.J. van Enthoven uit Voorburg gebouwd op de werf van Auke van der Zee in Joure. Het was toen een bijbootje bij de boeier “Catharina”, die in 1904 op de scheepswerf van Lolke Lantinga in IJlst te water was gelaten. Van Enthoven had de “Catharina” gekocht van de eerste eigenaar, jonkheer A.J. van Sminia uit Oudkerk, en wilde er graag een bijbootje bij. Dat werd de “Jannetje”. Sinds begin jaren ’50 is de “Jannetje” een grote aandachtstrekker in ons museum en heeft het boeiertje een prominente plek bij de ingang.

Meer info over de “Jannetje” op de site van het Fries Scheepvaartmuseum Sneek:

https://friesscheepvaartmuseum.nl/be…/fsm-col1-dat1000016161

Bron: Facebookpagina Fries Scheepvaartmuseum Sneek