Voorbereidingen Lûd & Lânskip van start

Blauwhuis- De voorbereidingen voor de culturele middag ‘Lûd & Lânskip’ op Hemelvaartsdag zijn begonnen. De fluistervaarroute werd alvast getest door de gidsen. Op donderdagmiddag 30 mei kunnen bezoekers genieten van o.a. varen, wandelen, verhalen en muziek. Dat alles in het prachtige decor rondom de Blauhúster Puollen.

Deelnemers vertrekken vanaf locatie de Pollepleats met de fluistersloep. Dankzij de stille boten kan iedereen genieten van fascinerende natuurgeluiden en Friese vergezichten. De splinternieuwe Reidmar-vaarroute, die officieel nog niet eens geopend is, zal ook deel uitmaken van de route op Hemelvaartsdag. Natuurkenners Lyske Jacobi, Lisa van Erp en Willem Witteveen vertellen onderweg over de wilde bloemen en bijen die hier leven. Lyske en Lisa zijn onlangs afgestuurd op dit onderwerp, nu willen zij anderen graag bestuiven met hun kennis hierover. Willem is bijenhouder in Blauwhuis en heeft in praktijk veel ervaring opgedaan met de zoemende beestjes die zo belangrijk voor onze voedselvoorziening zijn.

In de berm bij de Pollepleats is een inheems bloemenmengsel gezaaid, om zo meer voedsel voor de wilde bij te verzorgen. Ook in terpdorp Greonterp bereiden ze zich voor. De kleine klokkentoren wordt in gereedheid gebracht voor het ontvangen van de groepjes wandelaars door Aafke Komter en haar man die de klokken zal luiden. In het oude kerkje van Westhem maken ze zich op voor de komst van Grytz & Grize, cellist Carel van Leeuwen en violist Vincent van Dam.

Deze vier muzikanten – met allen een andere achtergrond – brengen samen een sfeervol repertoire luisterliedjes in het Frysk en Engels. Op de Pollepleats worden de appels geschild voor de appeltaart. Het terras is donderdag de gehele middag geopend voor deelnemers van Lûd & Lânskip, maar ook voor andere gasten die komen aanwaaien.

Er zijn nog kaarten te reserveren via www.pollepleats.nl/lud-lanskip/ (€ 15,- in de voorverkoop) Het evenement is georganiseerd door de Pollepleats en vindt plaats tussen 14.00 en 18.00 uur