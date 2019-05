Online reisgids @PrachtigFriesland inspireert vele volgers

Sneek- De drie vriendinnen, Nynke Dedden, Berber Dedden en Jacoba Hoeksma, beheren samen het social media account @PrachtigFriesland, oftewel de online reisgids van Friesland op Instagram en Facebook. “Wij laten zien hoe prachtig Friesland is en dat er veel meer te ontdekken is dan je in eerste instantie denkt. Niet alleen in Amsterdam zijn leuke hotspots en evenementen, via @PrachtigFriesland laten we je de leukste koffietentjes, lifestyle winkels en restaurants in het noorden zien” aldus het enthousiaste trio.

Daarnaast staat het account vol met prachtige sfeerbeelden van Friesland. Volgers, fotografen en ondernemingen krijgen een platform om zichzelf én Friesland in de spotlights te zetten.