Concert Iris Kroes, Soundboxx en slagwerkensembles Oranje

Bolsward-Aanstaande zaterdag 1 juni geven de slagwerkensembles van C.M.V. Oranje Bolsward, zangeres en harpiste Iris Kroes en jazzband Soundboxx gezamenlijk een concert in de Gasthuiskerk te Bolsward. Het concert is een combinatie van bijzondere muziekdisciplines en laat het publiek kennis maken hiermee en biedt cross-overs waarmee men normaal gesproken niet zo snel in aanraking komt.

Zangeres en harpiste Iris Kroes is bekend van haar deelname aan het tweede seizoen van The Voice of Holland in 2012, waarbij ze als winnares uit de bus kwam! Na haar winst tourde ze als gastartiest met Marco Borsato door Nederland, met wie ze onder andere het Ziggo Dome opende. In augustus 2012 bracht Iris haar debuutalbum FIRST uit, dat zes weken in de album top honderd heeft gestaan. In de jaren daarna reisde Iris langs diverse theaters in Nederland en werkte Iris voor diverse (inter)nationale projecten.

De Sneker jazzband Soundboxx bestaat uit getalenteerde jongeren. Soundboxx speelt eigen en bestaande nummers in een heerlijke mix van jazz, funk en soul. De band timmert daarmee flink aan de weg. Zo nam de swingende vriendenclub maar liefst drie keer deel aan het prestigieuze Prinses Christina Concours (afdeling Jazz) in Amsterdam. Verder speelde Soundboxx bij het nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble – NBE – (dat op 1 januari 2017 werd uitgezonden bij de NPO) en waren er optredens bij onder meer At The Watergate, de Sneekweek, VERS! en de The Tall Ships Races Harlingen 2018. Soundboxx bestaat uit jonge scholieren.

Ook de slagwerkensembles van C.M.V. Oranje timmeren de laatste tijd flink aan de weg. Zo speelden ze vorig jaar samen met Elske DeWall tijdens Grutsk in Leeuwarden en werden ze meermaals Nederlands kampioen tijdens concoursen. Tijdens het concert zal ook het B-slagwerkensemble, dat bestaat uit slagwerkleerlingen van de vereniging, van zich laten horen.

We nodigen u van harte uit het concert bij te wonen aanstaande zaterdag in de Gasthuiskerk te Bolsward. Aanvang 19:30 uur; entree € 5,-.