300.000 ste gast bezoekerscentrum UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal

Lemmer- Maandag 27 mei werd in het bezoekerscentrum van het Ir. D.F. Woudagemaal de 300.000 ste gast ontvangen. Evelyn Baumeister uit Ingersheim (Duitsland) werd van harte welkom geheten door directeur Hilda Boesjes – Beljon. Die haar een fraai handgemaakt koperen oliekannetje overhandigde.

De mijlpaal van 300.000 werd zevenenhalf jaar na de opening van het bezoekerscentrum bereikt. Het was de bedoeling in vijf jaar van circa 8.000 naar 25.000 bezoekers te groeien. Er werden echter meteen vanaf het begin gemiddeld tussen de 35.000 en 40.000 gasten ontvangen. Met een piek van 56.000 in 2012. Boesjes, die destijds als directeur werd aangesteld vanwege haar gevoel voor publieksfunctie: “Ons bezoekerscentrum voorziet in een behoefte. Het is mooi centrum waar Gastvrijheid voorop staat en waar jong en oud vanuit de gehele wereld zich welkom voelt . Maar vooral waar men op een leuke, begrijpelijke manier (vaak onbewust) heel veel leert over waterbeheer, techniek, en wonen onder zeeniveau achter dijken. Een mooi compliment kregen wij een poos geleden van het educatieve tv programma ‘ Klokhuis ‘ toen ze hier waren voor opnames. “Wat een leuke Klokhuis- manier van uitleggen presenteren jullie hier!“ Dat vertel ik graag door”.

In 2014 was het Bezoekerscentrum het eerste in Friesland dat een meertalige app introduceerde. Vanuit het bezoekerscentrum werken 120 enthousiaste vrijwilligers die dagelijks zorgen voor ontvangsten en rondleidingen. Touringcarbedrijven, reders, vakantiegangers en dagjesmensen maar ook educatieve centra en scholen weten UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal en het bezoekerscentrum in Lemmer goed te vinden.