Sfeerimpressie zonnige 17e editie Út Sneek

Sneek – Het is alweer de 17e editie van het jaarlijkse straatfestival in Sneek. Op verschillende plekken in de binnenstad spelen vandaag 65 lokale acts. Tijdens Út Sneek presenteren vrijwel alle culturele gezelschappen van Sneek zich. Zowel die van de professionele culturele instellingen, als ook de vele amateurmusici die spelen of zingen in popbands, koren, harmonie- en fanfareorkesten of dansen in een groep. Het aantal aanmeldingen is traditioneel enorm, de teller staat op ruim duizend deelnemers. Terecht dus een Cultureel Festival met hoofdletter C. En met dit heerlijke weer van vandaag was het volop genieten in de binnenstad!

Bogerman Jazz Combo bij de Febo

MUZT Musicalopleiding met Shrek de Musical op het Oud Kerkhof Five Minute March op de Marktstraat Voor alle zeilliefhebbers was er naast het Út Sneek programma het Open Fries Kampioenschap Fok Hijsen bij ‘t Ouwe Vat. De club van 100 van de Sneker Pan organiseerde dit en ter gelegenheid was de Sneker Pan afgemeerd aan de 1e Oosterkade.