Morgen is het weer zover: Cultureel Festival Út Sneek

Sneek – Út Sneek is hét jaarlijkse culturele straatfestival van Sneek. Op allerlei podia in de stad treden van 12:00 uur tot 19:00 uur 1000 amateurmusici op.

Tijdens Út Sneek presenteren vrijwel alle culturele gezelschappen van Sneek zich, zowel die van de professionele culturele instellingen, als ook de vele amateurmusici die spelen of zingen in popbands, koren, harmonie- en fanfareorkesten of dansen in een (theater)groep. Sneek is een stad met een veelheid aan cultuur. Het cultureel festival Ut Sneek brengt alles wat de waterpoortstad op cultureel gebied te bieden heeft samen.

Locaties podia oa: Schaapmarktplein, Eierbrug, Marktstraat, Luifel Febo, Kleine Kerkstraat, Wijde Noorderhorne, Nauwe Noorderhorne, Martinikerk, Oud Kerkhof, Noorderkerk, Atriumplein.