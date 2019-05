Laatste thema Seniorcafé van dit seizoen in bibliotheek Sneek

Sneek- Op woensdag 5 juni is zeppelinkenner Paul van Daalen onze gast, hij komt vertellen over het begin van de luchtvaart en zeppelins in het bijzonder. “Graf Zeppelin”. Dat grote luchtmonster van 240 meter lengte maakte veel indruk in de dertiger jaren, ook in Nederland. Aan het succes van dat luchtschip ging meer dan 150 jaar vooraf met allerlei pogingen om zich in de lucht te verheffen. En dan ook nog ergens naar toe te komen. Ballonnen en kleinere luchtschepen baanden de weg. Men ziet ze nu ook nog wel eens overkomen.

In een lezing met allerlei historische platen vertelt Paul van Daalen uit Sloten over die ontwikkeling. En over de rol van Nederlanders daar in . Hij was (vanuit de Rijksluchtvaartdienst) erbij betrokken dat 20 jaar geleden een Engelsman probeerde in Nederland een fabriek voor heel grote luchtschepen op te richten. Toen dat mislukte schreef Van Daalen er maar een boek over: “Nederland en de Zeppelins”.

55-plussers kunnen iedere woensdagochtend van 10.15 uur tot 12.00 uur in het leescafé van de bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. Het seniorcafé gaat gewoon door deze zomer, op 5 september komt er een leuke spreker het nieuwe seizoen openen.

Alle senioren zijn welkom vanaf 10.15 uur. De toegangsprijs is € 1,- inclusief koffie of thee.

Het Seniorcafé is een activiteit die aangeboden wordt in het Giest Mei? programma.