KunstPoëten & Gitaren

Koudum-Het belooft zaterdag 8 juni een klinkende opening te worden bij Galerie Kunst in Beweging te Koudum. Zeven kunstenaars/kunstminnaars bestaande uit Petra Dijkstra, Floriske Gerritsma, Ryt Kooistra, Klaske Lont, Gerda Veldman, Helga Zeldenrust en Yvonne Zorn presenteren zich in beeld en woord. Daarnaast laat Theo Stobbe met zijn muziek de beschilderde gitaren van Richard van Ekeren tot leven komen. En dan is er ook nog de presentatie van de dichtbundel “de KunstPoëten 2019”, waarvan dominee Wim Beekman het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen.

‘“KunstPoëten” is een project voortgekomen uit de cursus poëzie’, vertelt galeriehoudster en cursusleidster Connie Harkema. ‘Verbinding is de rode draad die daar doorheen loopt . Galerie Kunst in Beweging pretendeert een huis te zijn waar beeld en woord bij elkaar komen. Alle cursisten zijn kunstenaar of op zijn minst kunstminnaar en zo ontstond het idee voor een eigen presentatie in beide disciplines. Elke KunstPoët stelt een eigen kunstwerk met bijbehorend gedicht ten toon. Deze gedichten worden tijdens de opening voorgedragen. Alle werken zijn terug te vinden in de gezamenlijke dichtbundel “de KunstPoëten 2019”, aangevuld met andere door de cursisten gemaakte gedichten.

Het toeval wil dat er tegelijkertijd een expositie van Richard van Ekeren is met onder andere beschilderde gitaren, waarbij de gitaarmuziek van Theo Stobbe niet mag ontbreken. Zodoende besloot ik dat het een samenvoeging van kunst, poëzie en muziek moet worden. Een drie-eenheid die op haar beurt de verbinding met bezoekers aangaat.’

Galerie Kunst in Beweging – Hoofdstraat 1 – Koudum

Expositie van 1 t/m 30 juni

Opening op zaterdag 8 juni om 16.00 uur.

De geïllustreerde dichtbundel is te koop bij de dichters en in de galerie.