De specialiteiten van de komende streekmarkt in Hemelum 2 juni

Hemelum – Er is geen editie gelijk op de Flinkefarm. Iedere streekmarkt heeft zijn eigen mix aan deelnemers. Rondom de vaste deelnemers, wisselt het aanbod maandelijks. Op zondag 2 juni wordt de tweede Streekmarkt aanschuiflunch georganiseerd. Ditmaal komen Pieter en Petra van Kookatelier Zuiderzee. Nieuwe deelnemer Koks en Keukenmeiden uit Harlingen met goed keuken en tuin gereedschap en speelt Njiske de sterren van de hemel (um).

Naast een leuke workshop voor kinderen kunnen deze keer ook volwassenen creatief aan de slag. Wilgentenenvlechter Aryan uit Elahuizen nodigt iedereen uit om met hem een groei spiraal te maken. Een sieraad voor in je tuin, en enorm gewenst voor je lathyrus. Heb je geen pronkboon, geen nood: Jacqueline van Groengoed heeft een zeer uitgebreide verzameling lathyrus te koop zondag. Opgeven voor deze workshop doe je via: a.westera@home.nl en de kosten bedragen € 25,- inclusief materiaal. De workshop start om 11:00 uur en duurt ongeveer 3,5 uur. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Mocht je willen aansluiten bij de lunch in de kas, reserveer dan snel een plek via info@itflinkeboskje.nl. Er zijn maar 40 plekken te vergeven en geloof ons, dit wil je niet missen. De kosten voor de driegangen lunch bedragen € 27,00 per persoon. De chef achter Kookatelier Zuiderzee is Pieter Hubregtse. De liefde bracht hem van Amsterdam naar ons mooie Gaast, waardoor wij nu ook in de provincie van zijn kookkunsten mogen genieten. Het menu bestaat uit onder andere paling van Otte Bajema, geitenkaas van Doetie en varkensvlees van Jaap van de Kempenaer.

Uiteraard kun je, net zo als altijd je maandelijkse boodschappen doen bij alle deelnemers en genieten in het weiland aan picknicktafels van heerlijke koffie, dampende foodtrucks en live muziek. Kortom Friesland op zijn mooist en lekkerst!

www.itflinkeboskje.nl

Foto groeispiraal van Aryan