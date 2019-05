Kleintje Sneekweek met Nick Dittmeier & The Sawdusters in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- Deze Americana-band uit Kentucky/Indiana laat ons kennis maken met de vergane glorie van de Midwest en de alledaagse problemen van de gewone man aldaar. Onbetaalde rekeningen, verbroken liefdes en verloren levens, dat werk. Dit alles verpakt in vrolijke, catchy melodieën.

Opgegroeid in Louisville maken deze mannen met geruite bloezen en stevige baarden nummers over het leven in de Midwest van de Verenigde Staten. Allerlei kleurrijke figuren worden bezongen. Verhalen die bedacht zijn terwijl Nick en zijn maten in een versleten Ford door allerlei steden van de Midwest reden. Plekken wiens beste dagen allang achter hun lagen.

Liefhebbers van uptempo honky tonk-muziek en bijvoorbeeld John Fogerty, The Band, Little Feat en de Turnpike Troubadours zit deze avond zeker goed.

Na twee EP’s (‘Extra Better’ en ‘Light of Day’) en het debuutalbum ‘Midwest Heart/Southern Blues’ (2016) verscheen vorig jaar het tweede album ‘All Damn Day’. De teksten daarop zijn niet altijd even vrolijk. Zo overleden de grootmoeder, schoonmoeder en hond van liedjesschrijver Nick in korte tijd. En in het titelnummer zingt hij met een typisch redneck-accent over iemand die de godganse dag hetzelfde werk moet doen. Maar muzikaal (galopperende ritmes, flink tokkelende mandoline) klinkt het allesbehalve somber en zeer catchy.

Vrijdag 31 MEI 2019

NICK DITTMEIER & THE SAWDUSTERS

21.00 uur / gratis