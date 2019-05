Kleine Bouwprijs voor uitbouw pand Jachthavenstraat 19 Sneek

Sneek- Ook dit jaar heeft de Siebold Hartkamp Stichting de kleine bouwprijs van Sneek toegekend. Deze bouwprijs is bedoeld voor de opdrachtgever van kleine bouwwerken met het oog voor architectonisch detail. Dit jaar is de keuze van jury gevallen op de uitbouw van het pand aan de Jachthavenstraat 19 te Sneek van Karel en Diny Hilbrands.

Het gehele pand is de afgelopen tijd gerenoveerd. De jury was vooral onder de indruk van de achteruitbouw van de woning, niet zichtbaar vanaf de openbare weg maar gelukkig wel zichtbaar vanaf het LSC terrein. De uitbouw past goed in de stijl van de oorspronkelijke (jaren 30 stijl) woning. Door niet te gaan voor de gebruikelijke volledig verglaasde achterzijde schikt de uitbouw zich beter met de stijl van het hoofdgebouw. De keuze gemaakt voor de kozijn indeling als gaten in een gemetselde wand maakt het geheel meer solide en meer een geheel met het hoofdgebouw.

Verder valt het de jury op dat het geheel zorgvuldig gedetailleerd is met aandacht voor de bestaande details, op deze manier valt het nieuwe vrijwel naadloos in het oude. Dit project laat mooi zien dat een niet uitbundige maar wel zorgvuldig uitgewerkte uitbouw, met aandacht voor het bestaande, een schitterend en bekroningswaardig resultaat kan opleveren. Al met al een mooi project en een meer dan waardige winnaar de kleine bouwprijs 2019!

Foto’s Henk van der Veer