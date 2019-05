Eerste exemplaar Razziaboek uitgereikt aan Hiltje Grondsma

Sneek- De zeventienjarige pakesizzer van Gesinus van Netten, wiens halfbroer Willem een van de opgepakte 21 mannen was tijdens de beruchte Razziawedstrijd op 21 mei 1944, mocht vanmiddag het eerste exemplaar van het boek uit handen van auteur Peter van der Meeren in ontvangst nemen. Van der Meeren vertelde dat hij met diverse mensen had overlegd aan wie hij het eerste boek zou overhandigen. Hoogwaardigheidsbekleders vielen voor Van der Meeren meteen af, een sponsor had gekund en ook een ooggetuige zou in aanmerking zijn gekomen. Toch werd de keuze een andere.

“We willen met dit boek iets zeggen. De verhalen in het boek zijn er voor om verteld te worden, niet alleen vandaag maar voor een veel langere periode. De jeugd moet weten dat er nooit meer zo’n verschrikkelijke periode mag komen. Dat vrijheid een groot goed is en dat het gevaarlijk is om je oren te laten hangen naar mensen die het met de kernwaarden niet zo nauw nemen. Tegelijkertijd wilde ik ook Gesinus van Netten herdenken, de man die het verhaal van zijn halfbroer Willem vertelde en mij de zet gaf om aan het schrijfkarwei te beginnen. Alles kwam vervolgens bij elkaar in een zeventienjarige pakesizzer van Gesinus en een beppesizzer van Hiltsje Van Netten-Hofman naar wie zij is vernoemd. Ik ben er dan ook ongelofelijk trots op dat ik het eerste exemplaar mag aanbieden aan Hiltje Grondsma”, aldus Peter van der Meeren.

Hiltje bedankte daarna de schrijver en noemde het een eer dat zij het eerste exemplaar in ontvangst had mogen nemen: “Pake heeft het verhaal over zijn broer vaak verteld, iets wat voor ons niet voor te stellen is. Het is belangrijk dit nooit te vergeten en door dit boek blijft het verhaal bestaan. Wat zou pake hier trots op zijn geweest!”

Een groot aantal familieleden van de ‘21 man’ woonden de plechtigheid bij. Zij kregen allemaal een boek van Peter van der Meeren overhandigd in het prachtige restaurant (‘historisch hout’) van LSC1890. Voorzitter Henk Douwsma van de club was gastheer van de bijzondere bijeenkomst. Hij kreeg al vast een van de fraaie tekeningen van Ysbrand Galama als dank van de schrijver aangeboden.

Peter van der Meeren op zijn beurt werd verrast met een ingelijst origineel toegangskaartje van de wedstrijd. Het werd hem geschonken door de familie die het had bewaard.

Vanavond, aanvang 19.00 uur, is er nog een herdenkingswedstrijd op het Sportpark. Daarover mogen meer.

Foto’s Henk van der Veer