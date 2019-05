Aanmelding ZOMERKOOR 2019

Sneek- Voor de negende keer is er weer een Zomerkoor o.l.v. Jan Brens. Traditioneel zijn er 4 concerten en is er vanaf 5 juni elke woensdagavond repetitie in de Oosterkerk te Sneek om half 8. Repetities tot en met 31 juli—totaal 9 keer.

Optredens zijn:

vrijdag 28 juni 19.30 uur—Heamielproms in de Broerekerk te Bolsward

zondag 4 augustus 20.00 uur—Sneekweekproms in de St. Martinuskerk (a.d. Singel)

zaterdag 31 augustus 15.00 uur—Bonifatiushuis te Sneek

zoondag 15 sept.15.00 uur—Skuzumer kerk(Idsegahuizum-1 km v.a. Makkum)

Aanmeldingen à 25 euro all-in via jan.brens@home.nl of op 5 juni aan de Oosterkerk