Tweemaal winst voor slagwerkers C.M.V. Oranje op provinciaal solistenconcours

Drachten– Slagwerkers van C.M.V. Oranje Bolsward hebben afgelopen zaterdag 18 mei goed gepresteerd op het provinciaal concours De Slach fan Fryslân. Ze werden daar tweemaal kampioen.

Zaterdag trad als eerst Eline Scheltinga als solist op op marimba. Ze speelde het werk Land, gecomponeerd door Takatsugu Muramatsu, waarmee ze uitkwam in de tweede divisie voor solisten. Jurylid Theo van Kruistum vond dat Eline haar solo zeer muzikaal uitvoerde en complimenteerde haar voor de goede verschillen in karakters die ze maakt in haar spel. Van Kruistum waardeerde het optreden van Eline met een eerste prijs met 85 punten (op maximaal 100 punten), waarmee ze kampioen werd in de tweede divisie.

Later op de middag speelde een slagwerkensemble bestaande uit Jeffry Frikken, Eline Scheltinga, Marijke Djurrema en Corrie Jansen op marimba, xylofoon en vibrafoon. Ze brachten het muziekwerk Metric Lips ten gehore, gecomponeerd door Bela Fleck en gearrangeerd door David Steinquest. Met dit werk kwam het ensemble uit in de tweede divisie voor ensembles. Jurylid Theo van Kruistum beoordeelde de uitvoering van het muziekwerk met maar liefst 90 punten, waarmee het ensemble kampioen werd in de tweede divisie en een eerste prijs met lof verdiende. Het ensemble werd geprezen voor hun swingende uitvoering en balans.

Nederlands kampioenschap

Met de scores die de slagwerkers van C.M.V. Oranje behaalden mogen ze deelnemen aan het Nederlands kampioenschap slagwerk voor solisten en kleine ensembles, dat gehouden zal worden op zaterdag 22 juni 2019 in cultureel centrum Den Bosco in Heel (Limburg).

Aan het solistenconcours De Slach fan Fryslân, dat georganiseerd werd door de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF), konden solisten en kleine ensembles van muziekverenigingen uit Friesland deelnemen. Het solistenconcours werd gehouden in schouwburg De Lawei in Drachten. In totaal deden 45 solisten en ensembles mee aan provinciaal solistenconcours.

Fotobijschrift: V.l.n.r. Corrie Jansen, Marijke Djurrema, Jeffry Frikken & Eline Scheltinga