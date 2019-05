MUZT breekt records in Theater Sneek met Shrek de Musical

Sneek- MUZT Musicalopleiding heeft opnieuw een mijlpaal bereikt met Shrek de Musical: het is de best bezochte voorstelling in Theater Sneek gedurende het seizoen 2018/2019. De voorstelling was dit voorjaar achtmaal te zien en trok ruim 4000 bezoekers. Shrek de Musical is tevens de best bezochte musical uit de historie van MUZT, dat jaarlijks met een nieuwe voorstelling in Theater Sneek te zien is.

MUZT kreeg het goede nieuws zondag te horen na afloop van de tweede en laatste reprise. De extra voorstellingen volgden op zes volle zalen in april, per keer 600 bezoekers. In totaal kochten 4200 mensen een kaartje. Daarmee laat MUZT de reeks Bonte Sneeker Avonden (3491 bezoekers in februari) ruimschoots achter zich. MUZT heeft ook haar eigen publieksrecord uit 2015 verbroken: destijds trok de musical Meermin 3888 bezoekers.

Lovende recensies

Shrek de Musical kreeg alom lovende recensies. Zo gaf de Leeuwarder Courant vijf sterren voor het “kleurrijke spektakel”, waarbij “qua spel het talent van het podium afspat”. Tevens ontving MUZT complimenten voor de decors en kostuums: “kleurrijk, origineel, zorgvuldig en soms ronduit spectaculair.” Het Friesch Dagblad was ook enthousiast en omschreef de musical als een “talentenfeestje.” Shrek de Musical is een productie van Cultuur Kwartier Sneek. Aan de voorstelling deden alle 67 MUZT-leerlingen mee. De artistieke leiding lag bij Iréne Martin, met medewerking van docenten Mousmé Brocaar (zang), Raymond Guzman (dans), Tialda Goodijk (tap), Mark Riemer (musicalkennis) en Maaike Schuurmans (zang). Daarnaast hebben veel medewerkers van Cultuur Kwartier Sneek en vrijwilligers bijgedragen aan de totstandkoming van de voorstelling.

MUZT Musicalopleiding

MUZT is de vierjarige musicalopleiding van Kunstencentrum Atrium voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar uit heel Friesland. Al meer dan tien jaar staat MUZT Musicalopleiding per seizoen met een grote musical in Theater Sneek. Spamalot (2018) sleepte twee nominaties in de wacht bij de prestigieuze Amateur Musical Awards, waaronder voor ‘beste musical’. MUZT mocht afgelopen december ook optreden bij de prijsuitreiking in het Luxor Theater in Rotterdam.

Audities

Ieder jaar zijn er twee auditiedagen voor MUZT. Voor het seizoen 2019/2020 zijn die op vrijdag 5 juli en vrijdag 30 augustus. Aanmelden kan via muztmusicalopleiding.nl.

Út Sneek, open dag Kunstencentrum Atrium

Op zaterdag 25 mei brengt MUZT de kleurrijke personages uit ‘Shrek de Musical’ nog eenmaal tot leven. Tijdens het gratis te bezoeken straatfestival Út Sneek worden liedjes uit de voorstelling gezongen op het podium aan het Oud Kerkhof. Het podium bevindt zich voor de ingang van Kunstencentrum Atrium, waar tijdens een open dag meer informatie valt te verkrijgen over MUZT en de andere Atrium-afdelingen: muziek, dans, theater, beeldende kunst en fotografie.

Foto: Margon Mink