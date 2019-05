Lekker Sneek zomereditie op koopzondag 2 juni

Sneek- Bezoekers van de Lekker Sneek zomereditie kunnen weer culinair gaan genieten op de eerst volgende koopzondag, 2 juni. De Marktstraat en de Wijde Noorderhorne worden omgetoverd tot kleine pop-up restaurants. Een twintigtal lokale horeca-ondernemers nodigen u van harte uit om heerlijke gerechtjes te komen proeven tussen 12.00 en 18.00 uur. Een uitstekende gelegenheid om een middagje shoppen te combineren met het beste op culinair gebied in Sneek. En de kids kunnen zich uitleven op het springkussen. Ook is er weer straattheater en muziek! Op deze koopzondag zijn de winkels geopend van 12.00 t/m 17.00 uur.

Straattheater

Q-Trix vertoont met close-up magie voor het wandelend publiek of aan tafel op de vierkante centimeter pal onder uw neus. Hij houdt van magie, variété, vuur én zijn publiek. Naast zijn goocheltrucs doet hij zeer verrassende vuurtrucjes. Zo vliegen plotseling zijn handschoenen in brand, komt er vuur uit een boek wat hij openslaat, of ontbrandt spontaan een theedoek. Trouwens: plotseling even vuurspuwen kan zo maar gebeuren! De Literaire Snackbar is een mobiele automatiek waar je grappige gedichten over snacks en snacken kunt trekken. De snackbarhouder biedt de mensen al wandelend een literaire snack aan. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een frikandellenlied, een romantisch kroketje of frites mét. De snackbarhouder kan het gedicht meteen groots en theatraal voordragen maar het kan ook ingepakt en meegenomen worden.

Goede Doel Scouting Sneek

Elk jaar gaat 10% procent van de omzet van Lekker Sneek naar een goed doel. Dit jaar is het goede doel Scouting Sneek.

Deelnemers 2019

De deelnemende horecazaken op 2 juni 2019 zijn:

Buur

Kastanje

Sing King Ling

Min 12

De Walrus

De Bommel

Pata Negra

van der Valk

Klein Java

Irish pub

Proeflokaal

De Koperen Kees

Ponkje

Jumbo

Doppio

Stoof

Markt23

Biercafé 3B

Yugo

Vitamine Bo

Jouke Kookt

Tuut van Sneek

Foto’s Jan Douwe Gorter