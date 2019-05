Vanmiddag Django in Cine Sneek

Sneek- Vanmiddag vertoont Filmhuis Sneek we in samenwerking met Beeldend Aktief Sneek en Cinesneek de film Django nog een keer.

Op 19 mei wordt het transport van Roma en Sinti vanuit Westerbork naar Auschwitz in 1944 herdacht. Galerie BAS besteedt hieraan aandacht door een concert van Stochelo Rosenberg (van het Rosenberg Trio) en een lezing van kunstenaar Ron Glasbeek over zijn expositie Berookte Beelden. In Cine Sneek wordt voorafgaand de film Django vertoond, over het leven en de muziek van Django Reinhardt, de Belgische Sinto.