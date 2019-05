Vrienden van Theater Sneek wachten op kaartjes in de zon

Sneek- Voor de Vrienden van Theater Sneek is het programma vanaf vandaag om 11.00 uur online te bekijken op de website van Theater Sneek. De verkoop is vanmorgen gestart. De reguliere kaartverkoop start precies een week later: op zaterdag 25 mei om 11.00 uur. Kaarten worden op deze dag online en aan de kassa van Theater Sneek verkocht, dus niet telefonisch. Dit om de eerste run op kaarten goed te kunnen afhandelen. Uiteraard zijn theatermedewerkers wel bereikbaar voor vragen of als het bestelproces niet vlekkeloos verloopt.

Vanmorgen zat de foyer van Theater Sneek al vol met Vrienden van het Theater die hun kaartjes wilden bestellen. Voor op de stoep van het Theater was het in de zon goed toeven voor de cultuurliefhebbers en het uitgebreide aanbod nog eens goed te overwegen.

Foto Henk van der Veer