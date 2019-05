Unieke expositie in de tuinen van Exmorra

Exmorra- Ook dit jaar wordt de unieke expositie „Kunst in de Tuinen” in Exmorra georganiseerd. In deze 4e editie zullen maar liefst 22 kunstenaars hun kunst deze zomer beschikbaar stellen. De kunstenaars komen uit het hele land en brengen een grote verscheidenheid aan beelden en objecten. Er worden verschillende technieken gebruikt met verrassende effecten zoals beeldhouwen, mixed media, land-art, glaskunst, siersmeden, maar ook onder andere collage-art en vilt. Alle tuinen met kunst liggen langs “It Eksmoarster Rûntsje”, een wandelroute vol kunst, cultuur en natuur door het dorp.

Wethouder Dhr. Erik Faber zal de expositie “Kunst in de Tuinen 2019” openen. De opening is zaterdag 25 mei om 10.30 uur bij De Golle, Dorpsstraat 70 in Exmorra. Tevens wordt er een voordracht verzorgd door Pieteke de Boer. Hierna zal een rondgang langs de kunstwerken plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen of later de route te lopen en de kunst te bewonderen.

De expositie loopt de hele zomer tot en met vrijdag 9 augustus en de toegang is vrij.

Meer informatie over Kunst in de Tuinen en de kunstenaars vindt u op www.Beleefexmorra.nl