Sietske Poepjes en Maarten van der Weijden openen zwemwaterseizoen

Sneek- Op vrijdag 17 mei 2019 openen gedeputeerde Sietske Poepjes en zwemkampioen Maarten van der Weijden (foto) samen met leerlingen van de Mienskipsskoalle De Legeaën uit Gau/ Sibrandabuorren het zwemseizoen.

Samen zwemmen in schoon water!

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân vinden het belangrijk dat het Friese zwemwater schoon is en blijft. Tijdens de opening van het zwemseizoen is er aandacht voor de verschillende partijen die hierin een rol spelen. Hoe kunnen recreanten bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan schoon zwemwater? Recreatieschap De Marrekrite heeft hier een mooie oplossing voor gevonden: It Húske, een drijvend vuilwaterstation mét toilet.

Datum: 17 mei

Tijd:13:00 uur – 14:30 uur

Locatie:Pottenstrand, recreatiegebied De Potten Paviljoenwei 1D, 8626 GD Offingawier

Foto: Jan Douwe Gorter