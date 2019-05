Collecteweek van het Cultuurfonds in Fryslân

Sneek- Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân organiseert van 19 mei tot en met 25 mei de 74e Anjeractie. Met deze jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto HOUD CULTUUR EN NATUUR LEVEND!

De helft van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging. De andere helft is bestemd voor projecten op gebied van cultuur, natuur en wetenschap binnen de regio.

Mede dankzij de Anjeractie opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân in het jaar 2018 ruim 150 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen. In totaal was daarmee een bedrag van ongeveer 370.000 euro gemoeid. Daarnaast werd er bijna 100.000 euro bijgedragen aan de aanschaf van instrumenten en kleding voor muziekverenigingen.

Over de Anjeractie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds.

In 2019 doet het Cultuurfonds in 25 gemeenten mee aan de pilot met de nieuwe collectebus 2.0 deze kan naast contante donaties, ook (contactloze) pindonaties accepteren. In Fryslân wordt met deze bus gecollecteerd binnen de gemeente Smallingerland.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.