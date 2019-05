Brug open? De unieke plekjes van Zuidwest Friesland bekijken!

Sneek- VVV Waterland van Friesland schrijft een fotowedstrijd uit voor de unieke plekjes in Zuidwest Friesland. De winnende foto’s zullen op groot formaat opgehangen worden onder de ophaalbruggen van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Sta je te wachten voor de brug? Dan word je geïnspireerd door prachtige ‘instagramwaardige’ plekken van Waterland van Friesland. Het doel van VVV Waterland van Friesland is om de schoonheid en diversiteit van de regio Zuidwest Friesland te laten zien aan eigen inwoners én toeristen.

In 2019 publiceert Ying Media, mediapartner van VVV Waterland van Friesland, alvast maandelijks een inzending in de kranten GrootFryskeMarren, GrootSneek en GrootBolsward-IJsselmeerkust. Fotografen kunnen zich nog opgeven tot eind november van 2019. De brugdoeken worden vanaf het voorjaar in 2020 opgehangen.