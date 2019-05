Seizoen presentatie Theater Sneek trekt veel publiek

Sneek- Gisteravond kwamen er maar liefst 425 ‘Vrienden van Theater Sneek’ naar de seizoen presentatie voor het volgend seizoen. Vrienden zijn niet alleen als eerste op de hoogte van het programma ook ontvangen ze extra voorstellingen en speciale aanbiedingen. De jaarlijkse vriendenbijdrage is voor komend seizoen wederom vastgesteld op 30 euro.

Voor de Vrienden is het programma vanaf zaterdag 18 mei om 11.00 uur ook online te bekijken op de website van Theater Sneek. Dan start voor hen de verkoop. De reguliere kaartverkoop start precies een week later: op zaterdag 25 mei om 11.00 uur. Kaarten worden op deze dag online en aan de kassa van Theater Sneek verkocht, dus niet telefonisch. Dit om de eerste run op kaarten goed te kunnen afhandelen. Uiteraard zijn theatermedewerkers wel bereikbaar voor vragen of als het bestelproces niet vlekkeloos verloopt.

Presentator en cabaretier Max van den Burg, hij komt op 11 januari met zijn jubileumshow Paasbest naar Theater Sneek, mocht gisteravond een groot aantal artiesten en voorstellingen aankondigen. Het aanbod van programmeur Sylvia van den Berg is zeer gevarieerd te noemen.

Pareltjes

“Ik ben dolenthousiast dat maar liefst 425 mensen de moeite genomen hebben om vanavond naar ons theater te komen”, zo liet Van den Berg meteen na de presentatie weten. “De eerste reacties van het publiek zijn heel positief. ‘Gedegen programma’, ‘weer iets anders’, ‘nieuwe dingen’, ‘verrassingen’ en ‘pareltjes’ zomaar een aantal superlatieven die ik mocht horen. Iedereen was blij en ik nog blijer”, aldus de theaterprogrammeur.

Sylvia van den Berg mocht voor de tweede keer het programma samenstellen. Vooral de keuze op diversiteit was voor de programmeur belangrijk. “Op mooi ander kindertheater maar ook op commercieel kindertheater. Goede bands, tributebands, serieus toneel en natuurlijk het nieuwe circus. Gekke dingen zijn er ook zoals Tape Face en Marja van Katendrecht met haar Marja’s Tupper Topper Party.”

Opvallend in het programmaboekje is dat er ook al enkele voorstellingen uitverkocht zijn. Een aantal theaterbezoekers vroegen zich luidop af hoe dat zat. Sylvia van den Berg en Wiebren Buma de kersverse directeur van Cultuur Kwartier Sneek beantwoordden de vragen.

“Je wilt het theateraanbod toch laten zien. Wat op dit moment een beetje een trend is, zeker onder jongeren, is bijvoorbeeld Nienke Plas. Die is bijna uitverkocht. Ze is een bekende youtuber en hartstikkene hip. Nienke wil nu al gelijk publiciteit maken en eerder in de verkoop gaan. Dat wordt de trend van de komende jaren. Je kunt je dan afvragen hoever je als theater nog verder wilt gaan met een brochure. Dat is voor ons ook een spannende ontwikkeling. Maar om op de vraag terug te komen. Bij Fred van Leer hetzelfde uitverkochte verhaal. We hebben eerst onze Vrienden gemaild, daarna een algemene mailing waar iedereen op kan inschrijven. Het is natuurlijk geweldig dat Theater zo leeft en zeker in Sneek. Nogmaals ik ben superblij na de eerste reacties”, aldus Van den Berg.

Tekst en foto’s Henk van der Veer