Seizoen 2019 – Theater aan het Water in Heeg

Heeg- Lachen, gieren, brullen! 8 juni 2019 start Theater aan het Water weer in Heeg. In de zomermaanden zijn er 4 cabaretvoorstellingen van uiteenlopende artiesten met verrassende optredens. De voorstellingen starten allemaal om 20:00 op een prachtige nieuwe locatie! Namelijk: Jachtwerf Wind en Water in Heeg.

De volgende voorstellingen staan op het programma is Muziektheater Tinto: ‘geen poes, wel een tijger’ op 8 juni in het pinksterweekend. Een maand later staat Andries Tunru 20 juli op de planken met: ‘Vlees, Vis, Wal en Schip’. Vervolgens verwelkomen we theatergroep Plankgas op 9 augustus met ‘Gestrand’! En omdat ze er niet genoeg van krijgen, treden ze op 23 augustus nogmaals op, maar dan met de voorstelling: ‘Heb ik weer, een kuur van een uur’. Komt dat zien, we maken er weer een feest van dit jaar!

Voor meer informatie over de voorstellingen en het boeken van kaartjes kun je terecht op: https://binnenkortinonstheater.nl/theater-aan-het-water/ of mail je naar info@theateraanhetwater.nl