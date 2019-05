Natuurfestival Gaasterland op 25 en 26 mei

Oudemirdum – In het weekend van 25 en 26 mei organiseren Bezoekerscentrum Mar en Klif en Staatsbosbeheer allerlei bijzondere activiteiten voor jong en oud in Gaasterland. Het is namelijk het weekend van het Fête de la Nature, het grootste grassrootsfestival van Nederland. Tijdens dit weekend vieren overal in Nederland mensen de natuur. Wij vieren het graag samen met jullie tussen de idyllische waterpartijen van de Wyldemerk en in het mystieke bos Elfbergen.

Wat staat er op het programma

Staatsbosbeheer en Mar en Klif hebben een programma vol bijzonder activiteiten samengesteld waarbij natuurbeleving centraal staat. Activiteiten om te doen, te luisteren en te ervaren. Er is voor elk wat wils en het programma is zo opgezet dat de activiteiten mooi op elkaar aansluiten.

Activiteiten voor volwassenen

Genieten van het voorjaar in de natuur tijdens een kruidenkuier o.l.v. de kruidenvakvrouw van Eyra’s Kruidentuin, een natuurexcursie o.l.v. Ronald Schouten en de workshop SUP met Antix Sports. Kom luisteren naar het verhaal van de Moordenaarsboom verteld door mevr. Drs. M. E. Hiemstra, loop mee met de fotografiewandeling of ervaar bijzondere klankbelevingen in de natuur. Ontdek of mindfulness bij je past tijdens een rustgevende sessie met meditatie- en yoga-elementen door Rommy Elgersma en laat je aansluitend verrassen door een warme klankschalensessie van Angela van Rooijen.

Activiteiten voor kinderen

Voor kinderen die houden van buiten, ravotten, natuur en/of knutselen staan het weidevogelspel met polsstokspringen, een libellenspeurtocht met waterbeestjes activiteit, het landschap schilderen, de Kinder-Vlinder-middag met knutsel en spel en een sprookje verteld door schrijver Popke Popma op het programma. Kun je zwemmen? Dan is de SUP workshop van Antix Sports Super leuk om met je ouders of broers en zussen te doen!

Vaartocht met Wyldemerk concert

Helemaal bijzonder is het om natuur, stilte en muziek vanaf het water te beleven. Tijdens de schemervaartocht vertelt natuurgids Jan Tijsma over de flora en fauna langs de Luts. Boswachter Marjon laat je tijdens een stiltebeleving de rust in de natuur ervaren en aangekomen op de Wyldemerk gaan we aan boord genieten van een klankbeleving van etnische instrumenten en zang door Angela van Rooijen. Vaar je mee?

Natuur Concert Elfbergen

We sluiten ons Fête de la Nature af met een bijzondere muzikale beleving in bos Elfbergen: ‘Experiência sonora violino e soul singing’. Vlakbij de vijver gaan we genieten van een klankreis van instrumenten uit verschillende windstreken en zang door Angela van Rooijen, begeleid door beroepsviolist Vincent van Dam.

Voor alle activiteiten geldt dat opgave noodzakelijk is. Nieuwsgierig naar het hele programma? Kijk dan voor meer informatie en opgave op www.marenklif.nl en beleef het Fête de la Nature in één van de mooiste stukjes natuur die ons Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân rijk is.