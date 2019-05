Shantyfestival terug in Pinksterweekeinde

Bolsward – Na enkele jaren van afwezigheid staat het shantyfestival weer op de activiteitenkalender van het Pinksterweekeinde in Bolsward. Op zaterdag 8 juni zullen vier shantykoren hun zeemansliederen, ballades in de Friese taal, maar ook in het Nederlands, Engels en Duits laten horen. In de schaduw van de waterspuwende vleermuis klinken tussen 13.00 en 17.30 uur tientallen liederen, waarin veel weemoed en vreugde naar voren komt, over het Broereplein. De shanties en seasongs gaan echter ook over het rauwe leven aan boord, over verre landen en oorden, over heimwee en verlangen en natuurlijk over de vrouwen, de liefde en drank.

Op twee podia treden vier koren op tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De podia zijn gesitueerd voor de Broerekerk, maar mochten de weergoden de organisatie in de steek laten vormt de Broerekerk een prima alternatief. Initiatiefnemer en organisator, het Bolswarder shantykoor ,Skomjend Wiid’, is blij dat het festival terug is in het Pinksterweekeinde. ,,Van verschillende kanten kregen wij de afgelopen jaren vragen naar het festival tijdens het elfstedenweekeinde. We zijn dan ook blij dat wij een oude traditie weer in ere kunnen herstellen”, vertelt Harry Lunter, voorzitter van de activiteitencommissie van de shantyfestival-commissie. Aan het festival werken naast ,Skomjend Wiid’ ook mee de Top en Twel Sjongers, Roaring Fifties uit Anna Paulowna, en een combinatiekoor Tusken Wal en Skip en Ruumkramers uit Workum/Stavoren. Het festival wordt afgesloten met een massale samenzang van de vier koren, tussen vijf uur en half zes.

Deelnemende koren:

Shantykoor Top en Twel Sjongers (eerste foto)

Het begon op een bonte avond in oktober 1995 als een geintje in Top & Twel. Een mannenkwartet, dat een paar shantyliederen had ingestudeerd, maakte vele toehoorders zo enthousiast dat er binnen de kortste tijd een heel koor gevormd kon worden. Sindsdien oefenen elke week meer dan 35 personen met veel passie en plezier. In de avondvullende optredens komt dat zeker tot uitdrukking. Het repertoire bestaat voor het merendeel uit shantyliederen. Daarnaast staan ook folksongs van over de gehele wereld op het repertoire. Er wordt gezongen in de Friese taal, maar ook in het Nederlands, Engels en Duits.

Roaring Fifties, Anna Paulowna

De maritieme folkgroep Roaring Fifties, bestaande uit 14 mannen en vrouwen uit Anna Paulowna en omstreken, is inmiddels geen onbekende meer. In hun 11-jarig bestaan zijn ze al op menig festival en havendag te horen geweest. De groep zingt zowel Nederlandstalige- als Engelstalige nummers. Het repertoire bestaat uit werkliederen of wel ‘shanties’ en folksongs. De liederen vertellen over het werk aan boord van het schip, maar ook over de leuke dames in de havens, de liefjes en de vrouwen thuis. Die zeemannen lijken heel stoer, maar als je naar de folksongs luistert, komt het afscheid en heimwee van de mannen aan bod. Ze weten waar ze over zingen, onder de zangers zijn (zee)zeilers en dat er vrouwen meegaan ……… dat is nou nèt dat ‘vleugje anders’ dat de groep zich onderscheidt van de pure shanty groepen. Dat ze er plezier aan beleven is wel duidelijk te horen en te zien.

Tusken Wâl en Skip Workum en Ruumkramers, Stavoren

Een combinatie van het Workumer koor ,Tusken Wâl en Skip’ en de Ruumkramers uit Stavoren is eveneens deelnemer aan het festival. Tusken Wal en Skip werd opgericht naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van Plaatselijk Belang Workum in 2004. In september van dat jaar is het koor zelfstandig verder gegaan als Shanty en Evergreenkoor met een 40 tal leden en met muzikale begeleiding van 3 trekzakken en later met gitaar.

Dit jaar bestaat het koor 15 jaar en dat wordt gevierd met een groot festival in november, waarbij een aantal shantykoren uit de regio wordt uitgenodigd. De Ruumkramers uit Stavoren heeft meer dan 25 leden en zingt ook voornamelijk shanty’s, evergreens en zeemansliederen in het Nederlands, Engels en in het Fries.

De perfecte samenwerking van beide koren heeft al heel veel nieuwe liederen opgeleverd. De muzikale begeleiding is sinds kort in handen van drie accordeons: Luite Griek (bekend van Rolling Home), Anne van der Leij en Jentje Klijnstra. De doelstelling van beide koren is om een hoop mensen te vermaken met bekende liederen uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, maar ook moderne liederen staan op beider repertoire.

Shantykoor Skomjend Wiid

Shantykoor Skomjend Wiid is ooit begonnen als een eenmalig initiatief ter gelegenheid van het Heamiel in 1993. Dat beviel zo goed dat de initiatiefnemers besloten om met elkaar te blijven zingen en regelmatig te oefenen. Inmiddels is het een hechte groep mensen, die eenmaal per week bijeenkomt om met elkaar te zingen. Onder de bezielende leiding van dirigente Margriet Lemmens wordt er op die oefenavonden serieus gewerkt om de kwaliteit van de samenzang steeds verder te verbeteren.

Op het repertoire van het koor staan veelal zeemansliedjes, zowel in het Nederlands, als in het Engels en het Duits. Tevens staan er enkele Friestalige nummers op het repertoire. Het specifieke karakter van het koor wordt mede bepaald door de samenstelling: 8 dames en 28 heren. De begeleiding bestaat uit een 2 accordeons, gitaar, 2 dwarsfluiten en cajun.