Open dag bij Kunstencentrum Atrium op zaterdag 25 mei

Sneek- Kunstencentrum Atrium houdt op zaterdag 25 mei in Sneek zijn jaarlijkse open dag. Op een informatiemarkt kunnen bezoekers van 12.00 tot 16.00 uur alles te weten komen over de lessen en cursussen voor het nieuwe seizoen; van muziek, dans en theater tot musical, beeldende kunst en fotografie. Wie een muziekinstrument wil uitproberen, kan meedoen aan een gratis proefles.

De leerkrachten van het kunstencentrum zijn aanwezig op de markt om over hun lessen te vertellen. Daarnaast geeft grime- en visagiedocent Saskia Wagenvoort demonstraties en zijn er beeldhouwleerlingen aan het werk. Tijdens de open dag in Sneek wordt ook informatie verstrekt over de muzieklessen die buiten Sneek worden gegeven, waaronder in Bolsward, Workum, Koudum en Makkum.

Gratis proefles

De muziekdocenten op de markt hebben instrumenten bij zich waar even op gespeeld kan worden. Wie wat langer in een van de lokalen wil spelen onder begeleiding van een docent, kan meedoen aan een gratis proefles op de open dag. Er is vrije inloop, maar aanmelden voor een proefles via kunstencentrumatrium.nl/opendag heeft de voorkeur. Er zijn ook proeflessen zang. Wie het leuk vindt, mag na een proefles meedoen met de docenten in de Atrium DemoBand, die een eenvoudig nummer speelt.



Brochure



Op de open dag is de Atrium-brochure voor het nieuwe seizoen – dat in augustus van start gaat – verkrijgbaar. Daarin staat alle informatie over de lessen, cursussen en samenspeelgroepen in 2019/2020. Djembé, acteren, klassiek ballet, keyboard, grimeren, tekenen en schilderen, Algemene Muzikale Vorming (AMV), digitale fotografie, de Producerschool, zang, Distance Learning (muziekles vanuit huis), gitaar, bandcoaching, moderne dans, edelsmeden; het is een kleine greep uit het aanbod. Ook MUZT Musicalopleiding, Dance Explosion en KinderMuziekTheater (KMT) ontbreken niet. In de brochure staat per les, cursus of groep een korte beschrijving met de lestijden, locaties, docenten en tarieven.

Livemuziek en optredens



Er is ook livemuziek. Op zaterdag 25 mei vindt het straatfestival Út Sneek plaats en op het podium aan het Oud Kerkhof laat MUZT Musicalopleiding diverse liedjes horen uit de vijfsterrenvoorstelling ‘Shrek de Musical’. Daar treden ook leerlingen van de Atrium-dansafdeling en KinderMuziekTheater op. Bij slecht weer worden de optredens verplaatst naar de Noorderkerkzaal, te bereiken via het kunstencentrum. Verder zijn overal in de stad Atrium-bands aan het spelen.

Vier foto’s zijn gemaakt door Elise Nagelhout, de foto van de Atrium DemoBand door Ronald Mors