Nieuwe brochure Theater Sneek

Sneek- Met nog enkele mooie voorstellingen van Dance Explosion in het vooruitzicht en exclusieve optredens van Coolio en The Analogues in juni, komt het einde van dit seizoen in zicht. Maar niet getreurd!

Als je n.a.w. gegevens in je Cultuur Kwartier Sneek account stonden geregistreerd op 1 maart van dit jaar en je in Noord Nederland woont, dan valt de brochure op vrijdag 17 mei bij jou op de mat (vrienden van Theater Sneek hebben de brochure al in bezit). Heb je je adres nog niet opgegeven maar wil je wel een brochure ontvangen? Dan kun je na 18 mei alsnog een brochure aanvragen via deze link.

Het programma is vanaf zaterdag 18 mei om 11.00 uur ook online te bekijken op onze website. De reguliere kaartverkoop start precies een week later: op zaterdag 25 mei om 11.00 uur. Kaarten worden op deze dag online en aan de kassa van Theater Sneek verkocht, dus niet telefonisch. Dit om de eerste run op kaarten goed te kunnen afhandelen. Uiteraard zijn we wel bereikbaar voor vragen of als het bestelproces niet vlekkeloos verloopt.

Controleer voor start kaartverkoop of je kunt inloggen op je account. De gebruikersnaam is het emailadres dat bekend is bij Theater Sneek. Indien je je wachtwoord bent vergeten, kies dan voor de optie ‘wachtwoord vergeten’.

We hopen dat je verrast bent met het nieuwe aanbod en dat we je weer met grote regelmaat mogen begroeten in Cultuur Kwartier Sneek. Alvast heel veel plezier met het doorbladeren van de nieuwe brochure.