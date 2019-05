Dirk de Leeuw exposeert in Bibliotheek Sneek

Sneek- In de maand mei exposeert Dirk de Leeuw een maand lang een selectie van zijn werk in Bibliotheek Sneek. Dirk de Leeuw is in zijn jeugd begonnen met schilderen en tekenen. Er is een aantal tekeningen en schilderijen uit die tijd bewaard gebleven. Op 16-jarige leeftijd maakte hij zijn laatste schilderij. Van zijn vader mocht hij niet meer schilderen, omdat er geen brood mee te verdienen was. Maar na 60 jaar, op 76-jarige leeftijd, is de Leeuw toch weer begonnen met schilderen.

Het is echt zijn hobby geworden. En in relatief korte tijd heeft hij een mooie collectie schilderijen gemaakt met diverse onderwerpen: landschappen, boten en molens.

Denk aan Hindeloopen, Enkhuizen, Texel (waar hij opgegroeid is), Kinderdijk enz., maar ook schilderijen van Tsjechië en Roemenië. Waar de Leeuw regelmatig langs rijdt als hij met hulpgoederen op pad gaat. En natuurlijk de Waterpoort van Sneek, houtzaagmolen de Rat enz.

De expositie is tijdens openingstijden gratis te bezichtigen in de glazen gang van Bibliotheek Sneek.