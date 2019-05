Goënga- Op zondagmiddag 19 mei zingt het mannenensemble Heerenakkoord in de kerk van Goënga. Het repertoire bestaat zowel uit klassieke muziek als Barbershop en swing. Het eerste deel van het concert wordt verzorgd door een solo optreden van Albert Jan de Boer (bariton) en Pieter Bogaert (piano). In de kerk van Goënga om 16.00 Na afloop een vrijwillige bijdrage in het “PONKJE”