Lazzaro Felice in Filmhuis Sneek

FILMBESCHRIJVING

Op de grens van magie en realisme, temidden van zonovergoten Italiaanse tabaksvelden, speelt het moderne sprookje Lazzaro Felice zich af. Plattelandsjongen Lazzaro, geboren en getogen in het geïsoleerde dorpje Inviolata, is de goedheid zelve en staat altijd voor iedereen klaar. De mensen om hem heen bestempelen hem als ‘simpel van geest’ en maken hier gretig gebruik van. Zo ook de verwende jonge edelman Tancredi, die Lazzaro overtuigt om hem te helpen bij het in scène zetten van zijn eigen ontvoering. Hij hoopt hiermee de aandacht te krijgen van zijn moeder, markiezin Alfonsina de Luna, beter bekend als de Koningin van de sigaret. Zij domineert het leven van de dorpelingen in Inviolata.

De ontmoeting met Tancredi brengt Lazzaro zo van zijn stuk dat er een verschuiving in tijd en ruimte plaatsvindt. Ineens worden de dorpelingen het moderne stadsleven ingesleurd en komen erachter dat vrijheid en onafhankelijkheid ook niet zaligmakend zijn. Lazzaro Felice van regisseur Alice Rohrwacher (Le Meraviglie), werd geproduceerd door Martin Scorsese. De film won de prijs voor het Beste Scenario in Cannes en de Youth Jury Award op IFFR.