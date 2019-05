Extra voorstellingen 5-sterrenspektakel ‘Shrek de Musical’ in Theater Sneek

Sneek – Wegens groot succes heeft Theater Sneek twee uitvoeringen van ‘Shrek de Musical’ toegevoegd aan het huidige seizoen. De familievoorstelling van MUZT Musicalopleiding is op zaterdag 18 en zondag 19 mei nogmaals te zien. ‘Shrek de Musical’ trok op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april volle zalen, per uitvoering 600 man. Ook de voorstelling van zondag 21 april was al rap uitverkocht. Daarom werd besloten om nog twee extra voorstellingen te geven. Die zijn zaterdag 18 mei en zondag 19 mei aanstaande in Theater Sneek.

Shrek de Musical

In de hilarische, spectaculaire en vertederende musical wordt de sprookjeswereld volledig op zijn kop gezet. De reusachtige, groene oger Shrek krijgt van de ene op de andere dag allerlei bekende sprookjesfiguren, ongewild en permanent, op bezoek in zijn stinkende moeras. De twee uur durende musical brengt naast Shrek ook allerlei andere geliefde personages uit de animatiefilm van DreamWorks tot leven, zoals dictator Lord Farquaad, Ezel, Prinses Fiona en Pinokkio. Een verhaal vol humor, vooroordelen, vriendschap en liefde.

Lovende recensies

De pers was na het zien van de première op 12 april razend enthousiast. Recensent Cilla Geurtsen van de Leeuwarder Courant gaf vijf sterren en had daarbij lovende woorden voor de leerlingen, docenten en andere betrokkenen:

“Shrek van musicalopleiding MUZT is een kleurrijk spektakel.”

“Qua spel spat het talent van het podium af.”

“Wat betreft decor en kostuums heeft het team van MUZT zichzelf ook weer eens overtroffen: kleurrijk, origineel, zorgvuldig en soms ronduit spectaculair.”

“Wat moet het heerlijk zijn om als puber bij zo’n gezelschap te kunnen spelen en te mogen groeien.

”Ook recensent Jelle Terwal van het Friesch Dagblad sprak vol bewondering over de musical:

Musical Shrek in Sneek: een talentenfeestje.”

“Massale scenes passeren de revue: strak geregisseerd en gelardeerd met vele vrolijke dansmomenten.”

“Met hulp van veel vrijwilligers, onder wie veel ouders, pakt MUZT uit met prachtige, kleurrijke decors.”

“Special effects brengen de humor die past bij Shrek.”



Cultuur Kwartier Sneek-productie

‘Shrek de Musical’ is een productie van Cultuur Kwartier Sneek. Aan de voorstelling doen alle 66 leerlingen van het seizoen 2018-2019 mee. De artistieke leiding ligt bij Iréne Martin, met medewerking van MUZT-docenten Mousmé Brocaar (zang), Raymond Guzman (dans), Tialda Goodijk (tap), Mark Riemer (musicalkennis) en Maaike Schuurmans (zang). Daarnaast hebben veel medewerkers van Cultuur Kwartier Sneek en vrijwilligers bijgedragen aan de totstandkoming van de voorstelling. Dankzij ieders inzet bevat de musical ook prachtige muziek, decors, kostuums, rekwisieten, kapsels, grime, licht en geluid.

MUZT Musicalopleiding

MUZT Musicalopleiding is de vierjarige opleiding voor musicaltalenten van 13 tot en met 19 jaar uit heel Friesland. Al meer dan tien jaar maakt MUZT voorstellingen die niet onder doen voor de producties van professionals, zoals ‘Meermin’, ‘Poppins’ en ‘Petticoat’. De musical ‘Spamalot’, in 2018 te zien in Theater Sneek, sleepte in december twee nominaties in de wacht bij het prestigieuze Amateur Musical Awards-gala in het Luxor Theater Rotterdam. In de vier maanden voorafgaand aan de MUZT-musical repeteren de leerlingen intensief om de zang-, dans- en acteerscènes onder de knie te krijgen. Jaarlijks zijn er audities voor MUZT. Voor het seizoen 2019-2020 vinden de audities plaats op vrijdag 5 juli en vrijdag 30 augustus. Aanmelden kan via muztmusicalopleiding.nl.

Voorstellingen

Zaterdag 18 mei: 19.30 uur

Zondag 19 mei: 14.30 uur

Locatie: Theater Sneek, Tüöttenzaal

Entree: 16 euro (kaartverkoop via theatersneek.nl en aan de kassa)