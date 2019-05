Brugleuning Koningsbrug prachtig gerestaureerd

Sneek- De restauratieklus van een van de monumentale brugleuningen van de Koningsbrug is vandaag voltooid. Twee restauratiemedewerkers, Lilian Fopma (achter op eerste foto) en Monique Wolff, van De Boer & De Groot civiele werken uit Harlingen, waren er de hele dag druk mee.

De andere leuning gaat er morgen af en wordt dan eerst behandeld in de werkplaats van het bedrijf, alvorens er een nieuwe verflaag op komt. Het restaureren van bruggen is een gecompliceerd en tijdrovend proces, keiharde richtlijnen zijn er niet en een bestek uitschrijven tot in detail is niet te realiseren.

De leuning van de Koningsbrug werd het afgelopen najaar verwijderd. Ook hier geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is! Ook de oude lantaarns bij de brug krijgen een opknapbeurt, maar die klus wordt door een ander bedrijf gedaan.

Bij een vorige restauratie is de oorspronkelijke kleur van de Koningsbrug verdwenen en het bleek niet mogelijk om de originele kleur weer terug te krijgen. Toch ziet de gerestaureerde leuning er prachtig uit: Vakmanschap is meesterschap!

Foto’s Henk van der Veer