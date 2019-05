Sneker dj TomtecH in top 500 dj-wereldranglijst

Sneek – Sneker Tom Kuipers, artiestennaam TomtecH, kreeg gisteren het geweldige bericht te zijn doorgedrongen in de top 500 dj-wereldranglijst van DJ Guide. Een dag later staat TomtecH al op plek 408 en is hij inmiddels al dichterbij de 400 dan bij de 500.

Tom Kuipers is een bekende in de muziekwereld. Vanaf zijn 16e leerde hij gitaar spelen en kort daarna vormde hij een band. In die dertig jaar dat hij met de band optrad, heeft hij met diverse beroemde artiesten mogen spelen. Hoewel hij geïnspireerd werd door bands als Toto en U2, had hij een hekel aan house-muziek. Totdat hij in 2002 iemand ontmoette die resident dj was in een club in Amsterdam. Vanaf toen is Tom geïnfecteerd geraakt met het house-virus. Hij heeft al vele house-feesten met bekende dj’s mogen organiseren.

Tom is dolblij met zijn plek in de top 500 dj-wereldranglijst. “Ik sta tussen echt hele grote namen, dat is best bijzonder! Het is een complete verassing, ook omdat ik nog maar vier jaar draai”, aldus Tom.

In 2014 begonnen zijn handen te jeuken en kocht Tom wat Pioneer spelers en een mixer. Vanaf toen startte het dj’en en remixen. Al snel werd hij door zijn vrienden uit de dj-wereld uitgenodigd om zijn dj-skills ten gehore te brengen. Met zijn ervaring als muzikant, goed gevoel en smaak voor muziek en lessen van zijn bekende vrienden uit de dj-wereld, heeft Tom al op vele festivals en feesten over het hele land mogen spelen. Tom houdt het meest van House, Deep- House, TechHouse en Funky (melodic)Techno en zijn muziek heeft invloeden van bekende dj’s.

Foto: Ivo Dijs