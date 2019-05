Zielscafé Lewinski: De kunst van opmerkzaamheid

Sneek- We kijken grotendeel onbewust – en daardoor gaat veel aan ons voorbij. Kunstenaars zien vaak wat ons ontgaat, en ze tonen andere perspectieven dan die we al kennen.

Als je met aandacht kijkt , wat gebeurd er dan?

Hoe opmerkzaam ben jij in je dagelijkse leven ?

Is de kunst van opmerkzaamheid iets wat je kunt (wilt) ontwikkelen?

Start is om 20.00 uur met een gezamenlijk verkenning van dit thema en gaan vervolgens in kleinere groepen in gesprek in een ontspannende cafésetting. Na een uurtje wordt er gemeenschappelijk afgesloten en is er nog gelegenheid voor een drankje.

Entree: € 5,-

Van te voren, voor €15,50- p.p. een hapje mee-eten? Dat kan! Graag van te voren reserveren, dit kan via de website van Lewinski. Ook eventuele dieetwensen graag dan aan doorgeven. De keuken is tussen 18:00 en 19:30 geopend.

Zielscafé

Datum 16 mei

Paats, Lewinski. Waterhoenstraat 2