YVI bij Lewinski

Sneek- In zijn eentje of met complete band zet YVI het ego opzij, waardoor pure, ontwapenende eerlijkheid overblijft. YVI schrijft verhalende, melancholische, maar troostende songs over onzekerheid, twijfel en verdriet. Zijn stem en liedjes doen denken aan Damien Rice en Glen Hansard, terwijl in de band-arrangementen de invloeden te horen zijn van Bon Iver en Elbow.

In 2015 werd YVI uitgeroepen tot ‘beste singer-songwriter van Noord Nederland’ en stond hij in het voorprogramma van Douwe Bob. Kort daarna tourde hij door Ierland, waarbij hij het voorprogramma van de Ierse band ‘Aslan’ verzorgde en de straten van Ierland vulde met zijn muziek. In 2017 deed YVI mee aan de competitie, de ‘Grote Prijs van Nederland’, waar ze tot de halve finales wisten te komen.

In september 2018 trekt YVI al spelend van Oekraïne, via Polen en Duitsland naar Leeuwarden. In November 2018 verscheen de documentaire ‘Soort van hetzelfde’, waarin deze trip werd vastgelegd. In 2018 wordt YVI geselecteerd voor ‘de Popronde’ en dit leverde 31 boekingen in 24 steden door heel het land op waaronder het eindfeest in de Melkweg. 2019 begint goed voor YVI: hij speelde in januari een uitverkochte show op het prestigieuze showcase festival Eurosonic. Op 11 april 2019 brengt YVI zijn debuutalbum uit in Hedon Zwolle en op 17 mei spelen ze bij ons in Lewinski Sneek!

Voorafgaand aan het concert een hapje mee-eten? Dat kan! voor €15,50 per persoon. Opgave hiervoor graag via de website van Lewinski. Ook eventuele dieetwensen graag vooraf aan ons doorgeven.

datum: 17 mei 2019

plaats: Lewinski , Waterhoenstraat 2 Sneek

tijd: inloop va. 19:30, YVI begint om 20:00 uur.