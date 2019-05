Toneelstuk De Palingvissers van Heeg

Heeg- Tegenover de Syl, waar menig palingaak werd gebouwd, dáár in de schuur van Pier Piersma aan de Skatting wordt het toneelstuk DE PALINGVISSERS opgevoerd. De aanleiding hiervoor is dat de herbouwde Cornelis Ykes II -waarvan Pier de initiatiefnemer is- op 15 juni 2019 vertrekt om na 80 jaar weer naar Engeland te varen. Een unieke reis waarmee de historie van palingvissers en palingaken weer tot leven wordt gebracht.

In de twee weken voorafgaand aan de reis, wordt op vier avonden het toneelstuk De Palingvissers ten tonele gebracht. Deze gefantaseerde familiegeschiedenis speelt in een tijd van de opkomst van de benzinemotor, de afsluiting van de Zuiderzee, de vervuiling van de Theems en de overbevissing door fabrieksschepen.

Gerrit Haaksma speelt Folkert Visser, een van de twee broers die in 1909 op jonge leeftijd de palinghandel Visser overneemt, nadat vader op zee gebleven is. Gerrit Haaksma is professioneel acteur, bekend van de Friese groep Achmea Culpa. Alle andere rollen worden vertolkt door Heegemer amateurspelers.

De tegenstelling tussen de louter commercieel denkende Folkert en zijn milieuvriendelijke broer Oane is groot. De kouwe kant doet er nog een schepje bovenop. Mem zorgt met haar palingdieet voor de eenheid. Maar de spanning in de familie loopt op.

De Palingvissers laat de foto’s spreken. Waar hadden ze het in de familie Visser over? Wat baarde hen zorgen? Hoe gingen ze om met de grote veranderingen in die tijd? De mensen op de foto’s komen tot leven en het publiek is getuige van de strijd die de palingvissers en hun familieleden leverden.

Aansluitend vertelt Heegemer palingvisser Freerk Visserman hoe palingvissen vandaag de dag gaat. In de pauze en voorafgaand aan het programma is de Korneliske Ykes II te bezichtigen.

Data: 6, 7, 13 en 14 juni

Aanvang: 20 uur

Plaats: Schuur Pier Piersma de Skatting Heeg

Prijs: 8 euro per persoon

Toegangskaarten zijn tijdens openingsuren te verkrijgen bij de VVV Heeg of bij Restaurant de Watersport. Reserveren kan via abe@waterlandvanfriesland.nl of telefonisch op nummer 0515 – 44 24 64. Gereserveerde kaarten liggen klaar bij de kassa. U rekent uw gereserveerde kaarten af bij de kassa op de avond dat u de voorstelling bezoekt. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen per voorstelling is beperkt!