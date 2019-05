MUZT Musicalopleiding: Shrek de Musical

Sneek- Ook dit jaar pakt MUZT uit met een echte familievoorstelling vol bijzondere personages en ontmoetingen: Shrek de Musical! Een verhaal vol humor, vooroordelen, vriendschap en liefde. Shrek de Musical brengt geliefde personages als Lord Farquaad, de ezel, Prinses Fiona en Pinokkio uit de dreamworks animatiefilm tot leven in een hilarische, spectaculaire en soms vertederende voorstelling. De wereld van sprookjes wordt in Shrek de Musical op zijn kop gezet. Het reusachtig groene wezen Shrek krijgt van de ene op de andere dag alle bekende sprookjesfiguren, ongewild en permanent, op bezoek in zijn moeras…

De 68 jong musicaltalenten van MUZT Musicalopleiding staan ieder naar weer garant voor een geweldige familievoorstelling, waarbij ook veel aandacht besteed is aan decors, kostuums en lichtontwerp.

Musical // za 18 mei // 19.30 uur // zo 19 mei // 17:35 uur // € 16.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

MusicAlive: sing-along concert

MusicAlive is een klein enthousiast koor dat musical en filmmuziek in het repertoire heeft. Het koor staat onder leiding van Peter Wagenaar en repeteert wekelijks in Kunstencentrum Atrium.

Dit concert wordt opgeluisterd met twee gasten! Mark en Ramon Riemer-Menger zullen hun medewerking verlenen. Zij zijn binnen het Atrium bekend door hun medewerking aan de kerstconcerten, maar in de musical wereld hebben zij een mooie carrière gemaakt. In Duitsland hebben zij meegewerkt aan verschillende grote producties, zoals Les Misérables, Joseph, Titanic en Miss Saigon. MusicAlive is dan ook heel blij dat zij dit concert komen versterken!

Entree €5,- inclusief koffie en thee

Concert // zo 19 mei // 14.30 uur // € 5.00 // Noorderkerkzaal, Oud kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400