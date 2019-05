Jaimi Faulkner en Felix Shinder & The Dengi Vpered in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Jaimi Faulkner brengt een mix van songwriting, virtuoos gitaarspel, een warme, soulvolle stem. Deze Australiër gooit diverse muziekstijlen in een blender en maakt er iets compleet nieuws van. En dat met slechts een gitaar, stompbox en zijn stem.

De inmiddels 36-jarige singer-songwriter groeide op met blues, country, soul, Americana en folk en luisterde als beginnend gitarist van een jaar of 10 veel naar Muddy Waters en andere legendarische bluesmuzikanten. Hier kwam in zijn tienerjaren een liefde voor popmuziek bij. Jaimi begon toen ook zijn eigen nummers te schrijven.

Op zijn 21e verscheen zijn debuut, ‘Last Light’, waarmee hij maandenlang in de top-vijf stond van de Australian Rhythms Magazine Chart. Vervolgens ging Jaimi op tournee met grote namen, waaronder Chris Whitley en Big Jack Johnson. Hij speelde jaarlijks zo’n 200 shows in binnen- en buitenland.

In 2009 verscheen de tweede plaat ‘Kiss & Ride’, met daarop de single ‘Highway Life’ (goed voor een prestigieuze ‘Song of the Year Award’ bij de M.B.A.S. in Australië). Na veel succes in zijn thuisland besloot Jaimi in 2010 om in Berlijn te gaan wonen, op zoek naar Europees succes. En dat kwam er! Zo begon hij onder meer regelmatig op te treden in Nederland. Hij deelde het podium met onder meer The Holmes Brothers, Tom Dice, Raul Malo (the Mavericks), Rory Block, Tina Diko, Jon Allen en Guy Forsyth. Ook speelde hij met Waylon in uitverkochte zalen. In Duitsland en Oostenrijk ging hij op tournee met Paul Young en er waren shows met Ally McBeal en Stevie Ann.

Met een dubbele A-single voor Nederland op zak, ‘If It’s Me’/’In My Fathers Boots’, trok Jaimi vanaf 2012 met bevriende muzikanten langs de Nederlandse podia. In 2013 verscheen zijn derde album ‘Turn Me Around’, gevolgd door ‘Up All Night’ (2015) en ‘Black Road’ (2017).

Het voorprogramma Small Town Bandits uit Groningen maakt catchy pop- en volksliedjes vol vocale harmonieën. Hun eerste single, ‘When I Go Home’, werd opgepikt door ‘popprofessor’ Leo Blokhuis en Radio 2, gevolgd door 3FM. Vorig jaar drongen Ruben van Hemmen (zang, gitaar), Gijs Arends (drums, achtergrondzang), Selim Boukhris (gitaar, toetsen, achtergrondzang) en Rik Huizing (bas, achtergrondzang) door tot de finale van De Grote Prijs van Nederland. ​

De charismatische zanger Felix Shinder en zijn band spelen naast Klezmer allerlei bekende ‘gangsta’ folk uit hun woonplaats Odessa.

Odessa, de multiculturele havenplaats in Oekraïne gelegen aan de Zwarte Zee, is al eeuwen een kleurrijke inspiratiebron voor velen. Daarnaast staat de havenstad bekend als een van de grootste Joodse gemeenschappen in het voormalige Russische keizerrijk (na Warschau).

Felix Shinder & Dengi Vpered weten de Boheemse en nostalgische sfeer van de stad en de Zwarte Zeekust als geen ander te vertalen naar heerlijke muziek. De nummers van de band zijn opzwepend, ritmisch, verfrissend en vol levenslust. Felix Shinder (zang, blues harp), Oleg Vasyanovych (accordeon, bas), Eugen Kuchurka (gitaar), Vladimir Gitin (klarinet), Andrey Okhramovych (trompet), Jarolsav Besh (trombone) en Alexandr Tkachenko (drums) brachten in 2016 hun debuut ‘Золото древних одесситов’ (‘Music of Ancient Odessites’) uit. Daarna hesen de mannen de zeilen en voeren zij de poort van Odessa uit, om koers te zetten naar podia en festivals overal ter wereld.

Vrijdag17 MEI 2019

JAIMI FAULKNER voorprogramma: SMALL TOWN BANDITS

21.00 uur / vvk € 10,- zaal € 13,-

Zaterdag 18 MEI 2019

FELIX SHINDER & THE DENGI VPERED

21.00 uur / vvk € 10,- zaal € 13,-