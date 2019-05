Herdenking Sinti en Roma in Galerie Bas10 Sneek

Sneek- Op zondag 19 mei is er een herdenking van Sinti en Roma in Galerie Bas10 in Sneek. Een herdenking met muziek van Stochelo (Rosenberg Trio ) en Mozes Rosenberg. Kunstenaar Ron Glasbeek vertelt over zijn geëxposeerde werk. Voorafgaand in Cine Sneek de Django. Op deze dag wordt er voor het eerst landelijk herdacht dat het 75 jaar geleden is, dat het grote transport van Roma en Sinti via Westenbork naar Auschwitz/Birkenau heeft plaatsgevonden.

Galerie BAS10 exposeert werk van Ron Glasbeek met een deel van de oorlogstaferelen en portretten van overlevers van de Holocaust, waaronder orkestleider Tata Mirando die in de oorlog onderdook bij Circus Tony Boltini. Daarnaast zijn er ook naoorlogse taferelen uit woonwagenkampen te zien, portretten van markante hedendaagse Roma en Sinti vrouwen en nog veel meer.

Ron Glasbeek werkzaam als beeldend kunstenaar en muzikant kreeg na zijn studie aan Minerva Groningen een diep bewogen hart voor de zigeunerbevolking in Nederland. Onder de titel Berookte Beelden & En Verder (Roma en Sinti toen en nu) maakte hij de afgelopen jaren grisailles en werk in kleur met als thema verleden en heden van Roma en Sinti in Europa.

Hij exposeerde dit werk o.a. tijdens de zigeunerherdenking in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, bij de Europese Commissie in Brussel en in het Museum voor Romacultuur in Brno/Tsjechië.

Bas10 is enorm vereerd dat ze speciaal deze middag Stochelo Rosenberg (Rosenberg trio) en zijn jongere broer Mozes hebben kunnen contracteren voor de muziek.

Uniek is tevens, dat voorafgaand aan het programma in galerie BAS10, de film Django in Cine Sneek wordt vertoond over het leven en de muziek van Django Reinhardt, de Belgische Sinti.

Aanvang film Cine Sneek:13.00 uur

Entree 9,50 euro opgeven Cine Sneek

Aanvang Ron Glasbeek/muziek Rosenberg galerie BAS10: 15.00 uur

Entree 15 euro ( t/m 21 jaar € 10,-) opgeven bij galerie BAS10 Suupmarkt 10 Sneek