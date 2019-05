Erik van Muiswinkel bij de Koperen Kees

Sneek- Erik van Muiswinkel komt zondag a.s. in de Koperen Kees met zijn programma ‘Buigt Allen Mee Voor Drs. P !’ Van Muiswinkel ‘eert een honderdjarige’.

Heinz Polzer was een van die zeldzame artiesten ‘zonder wie alles anders was geweest’. (Jeroen van Merwijk). De Nederlandse kleinkunst, ja, de Nederlandse taal was zonder de hilarische verschijning van woordtovenaar Drs. P (1919-2015) beslist niet dezelfde geweest.

Polzer schreef, naast een reeks fascinerende boeken, honderden krankzinnige en muzikaal altijd verrassende liedjes, waarvan er een stuk of vijf nationaal bekend werden. Die schatkist moet uitgediept. Erik van Muiswinkel, die in 1976 al correspondeerde met zijn held, geeft hem in 2019, zijn honderdste geboortejaar, het volle pond.

Buigt Allen Mee Voor Drs. P brengt zijn leven, zijn verhalen en zijn werk samen in een kleine zaal- voorstelling op de Schaal van P: intiem, ironisch, verwarrend en om te huilen van het lachen.

De muzikale leiding berust bij de nog maar 25-jarige pianovirtuoos Guus van Marwijk: voor iemand met zo’n naam zwaaien alle deuren open.

Erik, Guus, en Eriks langzamerhand vermaarde gitaar-licht-en-geluidsman Paul Remmelts brengen honderd minuten amusement die er als tien aanvoelen. Scherp, ontroerend en allerminst obsoleet. Met onder andere: De Grenadiertjes, Gonzofoon, Los Pompadores, Evangelische Potpourri, Goed Nieuws en De Gezusters Karamazov.

Zondag 12 mei bij de Koperen Kees

Aanvang: 20.15 uur!