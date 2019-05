Unieke oorlogsfoto’s van Sneek

Hans Nooitgedagt (1900-1980) nam vanuit het pand Gedempte Pol nummer 1 (waar zijn Kantoorboekhandel Nooitgedagt gevestigd was) een aantal foto’s van de binnenkomst van de Duitse bezetters. Op de achterkant van de foto’s staat de datum 11 mei 1940. Op de foto’s is te zien hoe de Duitsers in het centrum van Sneek arriveerden., op de hoek van de Oosterdijk en Gedempte Pol.

Fietsendieven

Tijdens de oorlogsjaren werden er regelmatig fietsen ‘gevorderd’ door de Duitse bezetters. Die ‘fietsenstelerij’ ( want dat was het natuurlijk!) gebeurde ook in Sneek. Nooitgedagt maakte er een foto van. Locatie is volgens mij het Kleinzand.

Wie aanvullende informatie heeft: zeer welkom! Info graag mailen naar henkvdveer@ziggo.nl

Morgen foto’s van de begrafenisstoet Klaas Koelstra, een van de vier vermoorde mannen tijdens de Sneker Bloednacht.

Henk van der Veer