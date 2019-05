Slotconcert Súdwestkoor in kerk Twellingea

Sneek- Op woensdag 29 mei om 20.00 uur wordt in de Hermeskerk van Twellingea (Uitwellingerga) het seizoen van het Súdwestkoor afgesloten met een concert. O.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens zal het koor met eigen solisten een gevarieerd programma brengen. Popsongs, liederen uit musicals en films en bovendien licht klassiek werk zullen gepresenteerd worden. De fraaie akoestiek in een smaakvol decor van deze 18e eeuwse kerk, op de plaats van een middeleeuwse voorgange,r zal de muzikale prestaties ten goede komen.

De Oosterkerk in Sneek is de thuisbasis van het Súdwestkoor, dat volgend jaar 10 jaar bestaat. Het koor is voortgekomen uit het destijds traditionele kerstkoor, dat meerdere jaren actief was in de Martinikerk van Sneek.

Liefhebbers van muzikale evergreens besloten een algemeen koor op te richten onder leiding van Jan Brens. Men gaf elk jaar meerdere concerten met bekende artiesten als Madeline Bell, Judith Sportel, Miranda van Kralingen, Monique Topeeters, Jannet Rienks, leden van het Fries Mannen Ensemble e.a. Traditie is de jaarlijkse Volkskerstzang met het Fries Blazers Ensemble.

De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor het onderhoud en de instandhouding van dit bijzondere godsgebouw in Twellingea.