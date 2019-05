EerlijkWinkelen-route nu ook in Súdwest-Fryslân

Sneek- Het is deze week de Week van de Fairtrade. Een ideaal moment om op vrijdag 10 mei de Eerlijk Winkelenroute in de gemeente Súdwest-Fryslân te lanceren en Fairtradecertificaten aan zes bedrijven uit te reiken. Wethouder Mark de Man zal aanwezig zijn. Het feestelijke moment wordt georganiseerd door Grutsk & Grien en de Werkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân.

Bedrijven krijgen Fairtradecertificaat

Vrijdag krijgen zes Sneker bedrijven een Fairtradecertificaat: Donker Groen BV, Doppio Espresso, Lewinski Culinair Podium/Lewinkel, Lokaal FNV Súdwest-Fryslân, Lotus Natuurvoeding en Rijschool Fokke Sneek.

Fairtrade staat voor: een eerlijke prijs voor boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden; kinderarbeid is daarbij niet toegestaan. Het gaat niet meer alleen om Fairtrade, maar ook om duurzaamheid. De Werkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân checkt of bedrijven aan alle voorwaarden voldoen. Voorzitter Gerard Flapper van de Werkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân is blij met de nieuwkomers. “It omtinken foar duorsumens en it assortimint fan duorsume en earlike produkten yn ús gemeente groeit flink.” Een deel van de bedrijven zal ook in de EerlijkWinkelen-route te vinden zijn.

Eerlijk Winkelen in Súdwest-Fryslân

Op de site en app ‘Eerlijk Winkelen’ van Stichting Eerlijk Winkelen vind je winkels die duurzame producten verkopen. Hieronder vallen producten die biologisch, lokaal, Fairtrade, tweedehands of op een ander manier milieu- en/of mensvriendelijk zijn.

Grutsk & Grien heeft er samen met de Werkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân voor gezorgd dat de gemeente Súdwest-Fryslân vanaf vrijdag ook in de EerlijkWinkelen-app voorkomt. “Meer dan twintig eerlijke winkels staan dan in de app, waaronder twaalf Fairtrade-ondernemers. Iets om trots op te zijn! We hopen dat er nog heel veel bij zullen komen”, zegt wethouder Mark de Man.

De EerlijkWinkelen-route staat online en je kunt de app op je telefoon zetten. Nieuwe verkooppunten kunnen meteen aanhaken en zijn goed zichtbaar voor het winkelende publiek. “Deze route is net als het Rasterhoff Festival van vorig jaar een concrete stap naar een duurzamere regio”, zegt Astrid Koops-Tippersma ( foto genomen tijdens het festival) , een van de initiatiefnemers van Grutsk & Grien. “We hopen dat met deze lokale initiatieven van Expeditie Grutsk & Grien mensen in hun dagelijkse leven bewustere keuzes zullen maken.”