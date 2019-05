Capella Sneek zingt het Requiem van Fauré

Sneek- Op zondag 19 mei om 15:00 uur vindt in de Doopsgezinde Kerk te Sneek een bijzonder rustgevend concert plaats waarin Capella Sneek het Requiem van Gabriel Fauré zal uitvoeren. Deze ‘dodenmis’ ademt in de muziek geen droefheid maar juist troost en is daardoor al sinds het gecomponeerd is in 1888 zeer geliefd onder een groot publiek. Het concert wordt op orgel begeleid door Carl Visser uit Grou.

Verder zal ook de Cantique de Jean Racine worden uitgevoerd. Dit jeugdwerk van Fauré, dat het ochtendgloren bezingt, is zeer krachtig door de eenvoud. Ook staan er wat ‘pareltjes’ van tijdgenoten op het programma, zoals van Francis Poulenc en Maurice Duruflé.

Capella Sneek studeert sinds 2017 in korte tijd programma’s in onder begeleiding van dirigent Gerard van Beijeren en zangcoach Sippie Broersma. Ook worden andere professionals ingeschakeld om de zangers vocaal-technisch te begeleiden en te coachen. In november 2018 was de Petite Messe Sollenelle van Rossini een groot succes.

Kaarten à € 10 zijn verkrijgbaar via de website www.capellasneek.nl of aan de deur.