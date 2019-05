Sneek- Dinsdag 7 mei speelt de film Vice in Filmhuis Sneek. Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney (Christian Bale), één van de belangrijkste Vicepresidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Van de makers van The Big Short.

Met Vice wordt verteld hoe een bureaucratische insider uit Washington stilletjes de machtigste man ter wereld werd als vicepresident van George W. Bush. Dick Cheney was een stille, tamelijk saaie man die totaal geen uitstraling had, teveel dronk, en ook al niet goed kon leren. Toch werd hij een van de invloedrijkste mannen in de Amerikaanse politiek machtig, juist door zoveel mogelijk op de achtergrond te blijven. Hij gaf Amerika en de wereld opnieuw vorm op een manier die vandaag de dag nog steeds gevoeld wordt. De film is een origineel, intelligent en geestig politiek drama, dat inzicht biedt in tal van politieke intriges. Bijzonder verfilmd, vernuftige vondsten en een mengeling van stijlen, en let op, halverwege de film komen de eindcredits al voorbij. Niet weglopen!

Regie Adam McKay

Drama

VS

133 minuten (Met pauze)