Goenga laat de klok weer luiden

Goënga- De klok van Goënga is weer terug! In 2014 is de kerk van Goënga overgenomen door het dorp en heeft een grote opknapbeurt gehad. In 2017 werd duidelijk dat er een scheur zat in de kerkklok en dat ook de kerktoren aan groot onderhoud toe was. Al geruime tijd kon de klok, die stamt uit 1342, daardoor niet meer geluid worden.

Het bestuur van Stichting Kerkgebouw Goënga heeft besloten dit aan te pakken. Ruime financiële bijdrages van de provincie Fryslân en gemeente Súdwest Fryslân, diverse fondsen en eigen middelen maakten het mogelijk de klok te laten repareren. De steigers om de kerktoren heen, staan er nog en de kerkklok is inmiddels gerepareerd. Hij is vandaag, 6 mei, met transport vanuit Asten ( Royal Eijsbouts klokkengieterij ) via Hallum ( Vellema Torenuurwerken bv ) gerepareerd en weer terug .

Tevens is de haan, gerenoveerd (in bladgoud )weer teruggezet op de torenspits.

Foto’s Age Bootsma