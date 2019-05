Workum heeft weer een eigen VVV informatielocatie

Workum- Vanaf 1 mei jl. heeft Workum weer een eigen VVV informatielocatie! Voor alle toeristische vragen over Workum en omgeving kun je terecht bij Het Boekhuis, Noard 17, 8711 AA Workum.

Vincent Stumpel is blij met deze samenwerking en de ondersteuning van de ondernemers in Workum.

De naamsbekendheid van de VVV is groot en we merken nog altijd dat de service die de VVV biedt in

een grote behoefte voorziet. Het VVV informatiepunt in Workum maakt gebruik van de VVV licentie

van VVV Waterland van Friesland. Bij het informatiepunt kunnen toeristen, (dag)recreanten, maar ook inwoners van Workum terecht voor informatie over o.a. wandelen, fietsen, varen en evenementen in deze regio. Ook is er divers foldermateriaal beschikbaar zoals het toeristische magazine 2019 en de evenementen inspiratiekrant boordevol inspiratie en tips.